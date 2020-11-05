Жители Коми надели перчатки: как их дезинфицировать

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Хотя поздняя осень продолжает баловать теплом жителей Коми, перчатки надели уже почти все. В отличие от масок. Как быть с ними, ведь уже 9 месяцев нас уверяют, что руки – один из основных источников коронавирусной заразы.

Зимние перчатки можно обеззаразить, постирав или обработав раствором с перекисью водорода, однако, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно не трогать в них лицо. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач Евгений Тимаков.

"В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются. По факту, дезинфицировать перчатки не надо, их достаточно просто постирать или просто не трогать в них лицо. Кожаные перчатки можно протереть спиртом", - сказал Тимаков.

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