Гурьев возглавил Контрольно-счетную палату Коми

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Бывший глава администрации Воркуты Игорь Гурьев стал председателем Контрольно-счетной палаты Коми. Такое решение приняли депутаты Госсовета.

Как передает «КомиОнлайн», в четверг, 5 ноября, состоялось внеочередное заседание парламента. За кандидатуру Гурьева проголосовали 23 депутата из 26 присутствующих. Еще двое парламентариев были против, один не голосовал.

Гурьев стал главой администрации Воркуты в 2015 году. В сентябре 2020 года чиновник сложил свои полномочия. Его преемником стал Леонид Сметанин.

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