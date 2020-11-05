В Усинске у двух сестер украли более 1,5 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у двух жительниц Усинска 1970 и 1974 годов рождения более 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Сестры работали продавцами в местных магазинах. Старшая увидела на популярном сайте объявление о возможности быстрого заработка на интернет-платформе. Женщина стала вкладывать туда заработанные деньги и вскоре увидела: ее инвестиции приносят доход.

Об этом жительница Усинска рассказала своей сестре, и та тоже подключилась к игре, но уже на другой интернет-площадке. Под руководством виртуальных консультантов около двух месяцев делали ставки. Брокеры постоянно переписывались с ними и убеждали, что пока есть шанс, нужно вложить как можно больше денег.

Сестры надеялись, что благодаря быстрой прибыли смогут погасить ипотеку. Одна из них ради денег впоследствии взяла три кредита в разных банках и продала ювелирные украшения. Другая, поскольку самой ей в займе отказали, уговорила свою подругу оформить кредит в полмиллиона рублей. Однако в итоге старшая сестра потеряла около 550 000 рублей ,а младшая - 1 063 000 рублей. Обе обратились в полицию.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже. Консультанты одной платформы использовали номера телефонов, зарегистрированных в Великобритании, Греции, а также Ростовской области, а владельцы другой – сим-карты в Москве и Ставропольском крае.

О фактах дистанционного мошенничества потерпевшие были информированы из СМИ и от полицейских. Однако все равно прибегли к услугам двух сомнительных игровых площадок, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У двух воркутинцев украли с карт почти 300 тысяч рублей

Возбуждены уголовные дела (подробнее)