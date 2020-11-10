В Инте второй месяц ищут 52-летнего мужчину

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Инте уже второй месяц ищут мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщает «Комиинформ».

Житель деревни Абезь пропал еще 7 октября. Последний раз местные жители видели его в лодке на реке. Только спустя месяц было подано заявление в полицию. В ходе поисков стражи порядка обратились за помощью к спасателям. Им пришлось обследовать реку в условиях плохой погоды и начинающегося ледостава. Пока найти мужчину не удалось.

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