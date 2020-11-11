В Коми пьяный мужчина до смерти избил пенсионерку, требуя денег

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Вымском районе 36-летнего мужчину будут судить за то, что он напал на 60-летнюю женщину и до смерти избил ее. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в марте в поселке Жешарт. Пьяный мужчина находился в общежитии по улице Свердлова. Злоумышленник выбил входную дверь и ворвался в комнату, где жила 60-летняя женщина. Фигурант стал требовать у нее деньги, но получил отказ. В ответ мужчина избил женщину. В результате пострадавшая скончалась от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

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