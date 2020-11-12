Приставы Коми арестовали за долги автостанцию, склад, квартиру и Porsche

Фото: ФССП Коми

Судебные приставы Коми арестовали за долги имущество ряда физических и юридических лиц. В том числе здание автостанции в г. Сыктывкаре, земельные участки, кафе, склад, квартира, легковой автомобиль Porsche Panamera и грузовой тягач Volvo. Взыскатель – кредитная организация, которой заемщики задолжали крупную сумму.

В присутствии понятых судебный пристав-исполнитель составил акты описи и ареста всех указанных в решении суда объектов, назначил должников ответственными хранителями и предупредил об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за утрату, отчуждение или незаконную передачу имущества, подвергнутого аресту.

Движимое и недвижимое имущество должников будет выставлено на публичные торги по цене, установленной судом.

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