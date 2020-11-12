На развитие спорта в Коми в следующем году выделят в 3 раза меньше денег

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В Госсовете Коми обсудили финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на следующий год и оценили успехи в этом.

«У нас уменьшены лимиты по финансированию, идет снижение на проведение соревнований, на выезды, на тренировочный процесс. Но мы будем продолжать работать и искать возможности привлекать дополнительные средства. Также необходимо уделить пристальное внимание развитию инфраструктуры, во многих случаях она требует ремонта», – сообщил министр физической культуры и спорта Коми Виталий Савилов.

Поэтому в республике продолжат реализацию проекта «Народный бюджет».

«В 2020 году на народные проекты в области спорта было выделено 10 миллионов рублей. Средства пошли на установку уличных тренажерных комплексов, обустройство спортивных площадок, футбольного поля. В следующем году мы ожидаем увеличения средств на эти цели», – подчеркнул председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Андрей Климушев.

В следующем году финансирование программы снижается в три раза с 3,6 миллиарда до 1,1 миллиарда рублей. Это связано с завершением реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре.

Сейчас на объекте выполнены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах, установлены все восемь матч освещения, продолжается внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем, асфальтирование прилегающей территории. Как будут использовать объект после завершения Чемпионата мира по хоккею с мячом, чтобы вложенные средства в дальнейшем использовались максимально эффективно, еще не решили.

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