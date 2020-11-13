В Сосногорске горела квартира: спасли 59-летнюю женщину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 12 ноября, в Сосногорске горела квартира, удалось спасти женщину 1961 года рождения, еще 16 человек эвакуировались. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17.19 на улице Ленина. В четырехэтажном доме №56 загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли женщину 1961 года рождения, которая находилась в квартире. Еще 16 жителей дома своевременно эвакуировались.

В 17:55 пожар удалось потушить. Огонь повредил диван, пол и стены квартиры. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте происшествия работали семь человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной случившегося стала неосторожность с огнем при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре горела квартира: пострадала 84-летняя женщина

Из дома эвакуировались 38 человек (подробнее)