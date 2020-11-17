«Выносили полуголых детей»: подробности ночного пожара в Лесозаводе

Фото: Ольга Мишкова

В понедельник, 16 октября, в Сыктывкаре потушили двухэтажный деревянный дом, расположенный в Лесозаводе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в девять вечера. На улице Почтовой загорелся дом №10. Оттуда эвакуировали 12 человек. При этом один подъезд был жилым, а второй пустовал. Возгорание произошло в нежилой части.

Пожар удалось потушить в 23.16. Пламя повредило две квартиры на втором этаже и кровлю. Квартирам на первом этаже не нанесен существенный урон – вследствие тушения возгорания они несильно пострадали от воды.

Начальник управления по делам ГО и ЧС по Сыктывкару Олег Атаманюк отметил, что отопления в доме полностью восстановили еще ночью. Все жильцы отказались от переселения в маневренный жилой фонд. Причина возгорания выясняется.

По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды.

– Бедных деток полуголых выносили закутаных в куртки, женщины полураздетые, мужчины пытались хоть что-то спасти из своих квартир. До приезда пожарных все уже были на улице, – рассказали они.

Горожане отметили, что жители соседних домов, которые предлагали свою помощь и звали к себе погорельцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Жилой дом общей площадью 400 м² был частично расселен. Ликвидация пожара была объявлена в 01:16. Пожаром повреждены четыре квартиры, подъезд и частично кровля на общей площади 80 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 38 огнеборцев и 8 единиц техники. Причиной пожара, по предварительным данным, могло послужить неосторожное обращение с огнем.

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