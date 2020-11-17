Воспитанники пришкольного интерната в Мошъюге больше не буду замерзать

Фото: администрации муниципального района "Ижемский"

Воспитанники Мошъюгского пришкольного интерната с круглосуточным содержанием новый учебный год проведут в тепле. В течение лета здесь заменили окна на стеклопакеты, осенью завершили утепление здания – обшивку металлосайдингом и замену кровли.

В настоящее время в интернате в течение учебного года проживают 16 детей из деревень Ласта и Щель. И хотя здание относительно молодое (возведено хозспособом в 2001 году), последние годы в нем стало холодно. Необходимо было принять меры по теплосбережению.

В 2020 году на ремонт мошъюгского интерната было выделено: 600 тысяч рублей – на установку стеклопакетов и 2,5 млн рублей – на обшивку здания и новую кровлю.

«Мы успешно прошли проверку ремонта первыми морозами: в интернате тепло, дети и их родители довольны, - рассказала директор Мошъюгской школы Надежда Филиппова. – Да и чисто эстетичный вид интерната радует сердце и украшает нашу деревню. Хочу отметить, что именно комплексный подход к проблеме дал ощутимые результаты. В следующем году мы рассчитываем на поддержку администрации и депутатов района в финансировании замены кровли в физзале».

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