Жителям Коми рассказали, куда можно направлять жалобы

Фото: пресс-служба Главы Коми

В Коми накануне открылся Центр управления регионом, сообщили власти республики. Предполагается, что он поможет повысить уровень и качество обратной связи с гражданами.

Глава Коми Владимир Уйба, присутствовавший на открытии ЦУР, заявил, что жители республики теперь еще активнее могут участвовать в решении проблем региона.

«Основной эффект от деятельности Центра управления регионом —выявлять недочёты в работе органов власти и предпринимать меры для недопущения их повторного возникновения. Жители Коми смогут вести диалог с властью и принимать активное участие в решении проблем региона», — отметил Уйба.

Отмечается, что ЦУР будет мониторить и обрабатывать все виды обращений, сообщений и жалоб граждан, контролировать сроки и качество обработки поступивших сигналов, а также удовлетворённость жителей Коми результатами реагирования на их жалобы. В работу берутся даже сообщения, которые жители оставляют в открытых интернет источниках, таких как социальные сети и различные форумы.

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