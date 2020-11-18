В Коми построят спецкомлексы для сжигания и сортировки мусора

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В Коми намерены всерьез заняться вопросом утилизации ТКО. Для этого власти региона за два года намерены построить установки термической деструкции. Они должны удовлетворить потребности четырех удаленных регионов республики.

Также для решения сортировки отходов было принято решение создать два мусоросортировочных комплекса. Появятся они в столице Коми – Сыктывкаре, а также в Ухте. По словам и.о. министра природных ресурсов республики Романа Полшведкина, комплексы позволят снизить полигонное накопление отходов.

«После 2022 года предусматривается оснащение всех удаленных труднодоступных территорий республики установками термической деструкции – 21 установка для 12 муниципалитетов. Такая территориальная схема была проработана вместе с региональным оператором, исходя из сложившейся практики вывоза и транспортировки отходов», - цитирует слова Полшведкина БНК.

В новой схеме указано, что установки термодеструкции и обезвреживания ТКО будут располагаться на левом берегу Печоры – Сивомаскинском, Елецком, Воркуте и Усть-Цильме. Финансирование проекта будет идти их внебюджетных источников «Регионального оператора Севера».

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