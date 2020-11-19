За сутки жители Коми перевели мошенникам около миллиона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки жители Коми перевели мошенникам в общей сложности около миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жительнице Прилузского района местной жительнице 1992 года рождения позвонили с московского номера телефона. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской карты якобы кто-то пытается снять деньги. Далее незнакомец запросил реквизиты, чтобы пресечь незаконные действия. Женщина предоставила эту информацию, после чего с ее счета исчезло 133 тысячи рублей.

Сыктывкарец 1989 года рождения, который под диктовку мошенников через банкомат перевел на неустановленный счет почти 124 тысячи рублей. Жительнице Усинска, 1952 года рождения, звонили с нескольких абонентских номеров телефонов, убеждая, что ей нужно срочно предотвратить несанкционированное списание средств с ее счета и назвать данные карты. Женщина последовала инструкции аферистов и лишилась 254 тысяч рублей.

На такую же уловку попался житель Ухты, 1971 года рождения. Мужчину убедили по телефону, что ему положен возврат за покупки. Для этого собеседники запросили персональные данные карты. После передачи сведений он в одночасье лишился 64 500 рублей. Аферистам удалось ввести в заблуждение еще двух ухтинок, потерявших в общей сложности 21 600 рублей.

Кроме того, житель Усть-Вымского района 1970 года рождения отправился в ближайший банкомат и под диктовку мошенников отправил на счета пяти мобильных телефонов более 380 тысяч рублей.

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