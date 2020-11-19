В Сыктывкаре иномарка сбила 83-летнего мужчину: он в коме

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 18 ноября, в Сыктывкаре Ford сбил 83-летнего пешехода, пострадавший попал в больницу. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16:20. 50-летний мужчина ехал за рулем Ford по улице Дырносской со стороны Ручейной. На проезжей части он сбил пешехода. Пожилой мужчина переходил дорогу в районе пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб головного мозга и впал в кому. Пенсионера увезли в больницу. Водитель иномарки к ответственности за нарушения правил дорожного движения в течение года привлекался девять раз. Стаж вождения – с 1995 года.

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