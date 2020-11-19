За кражу бутылки рома жителя Вуктыла заставили работать 360 часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Вуктыла признан виновным в том, что он пьяным украл бутылку рома. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 19 сентября. Пьяный мужчина зашел в торговый зал магазина, похитил бутылку рома и ушел оттуда. Сумма ущерба составила 1 186 рублей 85 копеек. На мужчину завели уголовное дело, и он признал свою вину.

– Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов, – говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре две девушки спрятались в бильярдной и после закрытия украли 17 тысяч

После этого они попались на неудачной попытке кражи алкоголя (подробнее)