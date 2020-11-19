В Сосногорске отремонтируют детскую школу искусств

Фото: пресс-служба Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми
В Сосногорске планируют провести капитальный ремонт детской школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми.
Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. На модернизацию учреждения выделят более 15 миллиона рублей из федерального бюджета.
В рамках капремонта в 2022 году в здании обновят кровлю, фасад, полы, системы вентиляции, отопления, канализации и водопровода, заменят окна и двери. Кроме того, благодаря обновлению детская школа искусств станет доступнее для маломобильных граждан.
После глобальной модернизации в детскую школу искусств Сосногорска приобретут новые учебные материалы, музыкальные инструменты, мольберты, скульптурные стойки и многое другое в рамках реализации программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». Оборудование и литература стоимостью почти 5 миллионов рублей поступят в школу до конца 2023 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Краснозатонском открыли новую школу
В посёлке обучаются 1267 детей (подробнее)