В Сосногорске отремонтируют детскую школу искусств

Фото: пресс-служба Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми

В Сосногорске планируют провести капитальный ремонт детской школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми.

Проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. На модернизацию учреждения выделят более 15 миллиона рублей из федерального бюджета.

В рамках капремонта в 2022 году в здании обновят кровлю, фасад, полы, системы вентиляции, отопления, канализации и водопровода, заменят окна и двери. Кроме того, благодаря обновлению детская школа искусств станет доступнее для маломобильных граждан.

После глобальной модернизации в детскую школу искусств Сосногорска приобретут новые учебные материалы, музыкальные инструменты, мольберты, скульптурные стойки и многое другое в рамках реализации программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». Оборудование и литература стоимостью почти 5 миллионов рублей поступят в школу до конца 2023 года.

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