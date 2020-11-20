Сыктывкарка оскорбила полицейского, а потом заявила, что тот ее ударил

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 30-летнюю местную жительницу обвиняют в оскорблении представителя власти и заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе на улице Советской. Возле подъезда дома участковый заметил пьяную женщину с алкоголем. Правоохранитель напомнил ей, что в общественном месте запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения и распивать спиртное. В ответ горожанка оскорбила полицейского, после чего позвонила в дежурную часть полиции и заявила о том, что страж порядка ударил ее по лицу.

Однако проверка показала, что женщина лжет. На нее завели уголовное дело, и та признала свою вину. Сыктывкарка объяснила, что поступила таким образом, потому что разозлилась на полицейского из-за замечания. Уголовное дело направлено в суд.

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