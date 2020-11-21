В Ижемском районе выполнили план по отлову бездомных собак

Сейчас администрация района ищет нового подрядчика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Ижемском районе отловили 65 бездомных собак, сообщает администрация муниципалитета.

Ежегодно здесь заключают контракт с подрядчиками. Сумма последнего составляла 529 037 рублей. Согласно данному контракту подрядной организации необходимо было осуществить отлов 65 особей. Он истек 1 октября. Исполнитель отчитался, что все выполнено согласно договору.

В настоящее время администрация района готовит документацию для проведения электронного аукциона для определения подрядной организации на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 2021 году.

Отлов осуществляется на основании заявок от граждан и юр. лиц. Заявку можно направить как в адрес администраций района либо поселения, так и в адрес исполнителя услуги. Форма заявки и вся необходимая информация имеется на официальном сайте администрации в разделе «ЖКХ».

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