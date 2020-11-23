Житель Коми ударил полицейского ногой в пах и на этом не остановился

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Целый год неугомонный житель села Выльгорт искал приключения, за которые таки отправился в места лишения свободы. Причем не впервые.

Видимо, истосковавшись по привычной среде гражданин В.А. Шараухов на глазах изумленной публики сначала дерзко ограбил бар «Отдых» 13 сентября 2019 года. Будучи сильно пьяным в баре села Выльгорт, он прошел за стойку и открыто похитил с витрины алкогольные напитки и закуску. После чего выбежал из бара и употребил похищенное.

3 октября 2019 гражданин Шараухов оказался в фойе дежурной части ОМВД России по Сыктывдинскому району. Вновь пьяный. В ответ на правомерные действия сотрудников полиции, он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции. Сидя на стуле, когда сотрудник полиции находился в непосредственной близости с Шарауховым В.А., нанес потерпевшему один удар в область паха, причинив ему физическую боль.

31 мая 2020 года Шараухов, естественно, пьяный, на лестничной клетке второго этажа подъезда жилого дома в селе Выльгорт вновь сцепился с сотрудником полиции. Он высказал в его адрес оскорбительные выражения, отрицательно характеризующие его личность как сотрудника полиции и человека, чем унизил его честь и достоинство. Непосредственно после высказывания оскорблений Шараухов толкнул полицейского руками в грудь, а также попытался ударить в лицо, но правоохранитель увернулся.

В ноябре Сыктывдинский районный суд вынес неугомонному Шараухову несколько приговоров по разным эпизодам. Окончательный вердикт гласит: полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Приговоры в законную силу не вступили, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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