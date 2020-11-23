Трое жителей Коми попались на мошенничестве при оформлении кредитов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Троих жителей Коми подозревают в мошенничестве при оформлении займов в различных организациях. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Печоры 1981 года рождения оформлял кредит и предоставил банку ложные сведения о своем месте работы и абонентском номере телефона. Мужчина получил 8 тысяч рублей, но в срок их не отдал.

Ранее судимый сыктывкарец 1981 года рождения решил купить телефон Honor. Для того, чтобы взять его в кредит, он предоставил работнику магазина ложные сведения о месте работы. В результате мужчина украл более 25 тысяч рублей.

Ухтинец 1979 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, оформил займ в микрокредитной организации также внес неверные сведения о своем трудоустройстве. Злоумышленник получил 8 тысяч рублей, даже не собираясь их отдавать.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования. В настоящее время полицейские проводят расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усинске у двух сестер украли более 1,5 миллиона рублей

О подобных видах мошенничества женщины знали (подробнее)