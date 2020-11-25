Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Усинска больше миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Злоумышленники вышли на связь с женщиной через WhatsApp. Они предложили ей попробовать совершать сделки на торговой площадке, обещая баснословную прибыль. Жительница Усинска согласилась, и мошенники начали ее консультировать. Женщина установила на свой телефон программу удаленного доступа Any Desk. Получив доступ к управлению телефоном женщины, злоумышленники украли с ее счета более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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