В Жешарте «семерка» врезалась в «шестерку» и МАЗ: пострадали двое

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 24 ноября, в поселке Жешарт Усть-Вымского района ВАЗ-2107 врезался в ВАЗ-2106 и МАЗ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11:00 на улице Молодежной. ВАЗ-2107 выезжал с прилегающей территории дома №11 и врезался в ВАЗ-2106. После этого «семерка» выехала на встречную полосу и столкнулась с МАЗом.

В результате ДТП острадал водитель ВАЗ-2107 1964 года рождения и его пассажирка 1954 года рождения. Мужчина получил ушибы и ссадины, госпитализация ему не потребовалась. Женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, возможным переломом шейного отдела позвоночника. Водитель ВАЗ-2107 в течение года не привлекался, стаж за рулем с 1982 года.

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