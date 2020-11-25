Воркута направит 885 тысяч на отлов бродячих животных

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В первом квартале 2021 года Воркута потратит около 900 тысяч рублей на отлов животных. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Администрация ищет подрядчика, который выполнит работы по отлову и содержанию животных без владельцев в течение первого квартала 2021 года. На эти цели из городского бюджета, а также за счет региональных средств выделено 885 тысяч рублей.

Аукцион должен состоится 4 декабря, контракт с подрядчиком будет действовать до 31 марта 2021 года. Организация, с которой заключат договор, должна отлавливать животных без владельцев независимо от их вида и породы, находящихся на улицах и в иных общественных местах на территории Воркуты без сопровождения.

Имеющие метки и стерилизованные особи отлавливаться не будут, за исключением агрессивных. После поступления заявки отлов должен начаться в течение 30 минут в черте города и в течение часа в поселках. Все отловленные животные подлежат обязательному клиническому осмотру, в том числе первичной вакцинации против бешенства и иных заболеваний. Также в обязательном порядке особей будут "метить". Метки должны быть неснимаемыми - в виде ушной бирки.

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