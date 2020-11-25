В Коми тракториста будут судить за то, что он насмерть сбил человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усинском районе 32-летнего местного жителя обвиняют в том, что он, управляя трактором, насмерть сбил 20-летнего молодого человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре в селе Мутный Материк. Там фигурант работал на строительстве дороги. Мужчина управлял гусеничным трактором Т-170, и в этот момент на объекте находился местный житель, не являвшийся рабочим. Обвиняемый сбил молодого человека, в результате чего тот скончался.

Фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело направлено в суд.

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