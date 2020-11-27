Сыктывкарка избила гостя трубой от пылесоса, чтобы выгнать его

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре 36-летнюю женщину признали виновной в том, что она избила мужчину трубой от пылесоса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 марта. Мужчина и женщина выпивали, и между ними возник конфликт. Злоумышленница схватила металлическую трубу и как минимум дважды ударила собутыльника по голове. Ссора возникла из-за шумного поведения мужчины. Кроме того, тот не хотел уходить из гостей. Избив мужчину, женщина легла спать.

Пострадавший же остался истекать кровью на лестничной площадке общежития. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело, и женщина признала свою вину . Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с полуторагодовым испытательным сроком. Кроме того, злоумышленница возместила пострадавшему затраты на лечение. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Коми будут судить за то, что он избивал беременную сожительницу

Однажды злоумышленник и вовсе сломал ей ребро (подробнее)