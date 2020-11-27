В Воркуте горела квартира: пожарные спасли мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 26 ноября, в Воркуте горела квартира, пожарным удалось спасти мужчину 1955 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14:53 на улице Суворова. В пятиэтажном доме загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли находящегося в квартире мужчину. Тем временем 18 жильцов эвакуировались самостоятельно

В 15:28 пожар удалось полностью потушить. Пламя повредило стену, пол и домашние вещи на площади два квадратных метра. На место происшествия работали восемь человек и три единицы пожарной техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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