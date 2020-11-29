Во дворе многоквартирного дома в Сыктывкаре разгуливает рысь

Фото: группа "Жесть Коми"

Жители сыктывкарского поселка Седкыркещ сфотографировали рысь во дворе 12-квартирного двухэтажного дома по улице Чайкиной.

На фото видно, что опасное животное свернулось клубком, словно домашняя кошка, на железном баке. Как написали в группе «Жесть Коми», когда зверь увидел людей, он не испугался. Ему бросили фарш и оставили в покое. Позже он исчез.

В комментариях одни люди напоминают, что подкармливать диких зверей нельзя. Другие сетуют, что бедным животным в лесах есть нечего, вот они и выходят к людям. А третьи предупреждают, что в следующий раз рысь придет уже не за фаршем.

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