«Там дети ходят!»: В Коми около спорткомплекса волки съели овчарку

Фото: vk.com

Жители Усогорска встревожены не на шутку: там в очередной раз волки разорвали овчарку.

Усогорск - это посёлок городского типа в Удорском районе. Там есть спорткомплекс, в который ходят дети. Дело в том, что зверское происшествие случилось неподалеку от него, сообщают жители.

«В Усогорске сегодня ночью опять волки съели овчарку на даче по дороге возле спорткомплекса! Администрация примите меры! Дети ходят, в спорткомплекс, освещение отсутствует», пишут они в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, кадры разорванной собаки, вселяющие ужас, опубликовал на своей странице житель Троицко-Печорска Сергей Светличный, посоветовав односельчанам быть внимательнее и беречь своих питомцев. Кровавая находка обнаружилась прямо у населённого пункта – в квартале Южном, возле больницы.

Напомним, что в последнее время участились жалобы жителей Коми на то, что волки свободно разгуливают не только в поселках, но и в таких крупных городах, как Ухта. Там жители не один раз заметили волка около дороги.

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