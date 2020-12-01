На пешеходном переходе в Сыктывкаре Audi 80 сбила двух пешеходов

Фото: УГИБДД по Коми

На пешеходном переходе в Сыктывкаре молодой водитель на Audi 80 сбил двух пешеходов. ДТП произошло в понедельник, 30 ноября, в 19:50.

Автомобиль двигался по улице Коммунистической со стороны Первомайской. В районе дома №231 по улице Карла Маркса иномарка сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходному переходу.

30-летняя женщина-пешеход получила травму шейного отдела позвоночника, ушибы голени и локтя. У 25-летнего пешехода диагностирован ушиб правой голени. Оба пострадавших не госпитализированы.

23-летний водитель Audi к ответственности за нарушения ПДД привлекался семь раз, права получил в 2019 году, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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