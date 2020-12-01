В Сыктывкаре была замечена дикая лиса

Фото: "Комиинформ"
На Сысольском шоссе в Сыктывкаре горожане заметили лису. Животное охотно подходило к людям, вела себя спокойно и даже успела попозировать для фото.
Кадры появились в социальных группах Коми. Как лиса попала в город, пока остается неизвестным, но некоторые горожане советуют все же к ней не подходить.
"Она спокойная, что нетипично для лисы. Очень пушистая. Хотим предупредить горожан быть бдительными. Вероятно, она может быть больна бешенством", - отметили собеседники "Комиинформ".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стая волков терроризирует маленькое село в Коми (подробности)