В Сыктывкаре была замечена дикая лиса

Фото: "Комиинформ"

На Сысольском шоссе в Сыктывкаре горожане заметили лису. Животное охотно подходило к людям, вела себя спокойно и даже успела попозировать для фото.

Кадры появились в социальных группах Коми. Как лиса попала в город, пока остается неизвестным, но некоторые горожане советуют все же к ней не подходить.

"Она спокойная, что нетипично для лисы. Очень пушистая. Хотим предупредить горожан быть бдительными. Вероятно, она может быть больна бешенством", - отметили собеседники "Комиинформ".

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