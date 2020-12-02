В Сыктывкаре горел дом: спасли пятерых детей и двоих взрослых

Фото: ГУ МЧС по Коми

В среду, 2 декабря, в Сыктывкаре произошел пожар в пятиэтажном доме, огнеборцам удалось спасти пятерых детей и двоих взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 05:35. На улице Димитрова загорелась пятиэтажка. Через пять минут на место прибыли пожарные. В коридоре горела мебель, а на всех этажах наблюдалось сильное задымление. Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов дома, пятеро из них дети. Кроме того, еще 91 человек своевременно эвакуировался.

В 6.05 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. На месте происшествия работали 38 человек и 14 единиц техники. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

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