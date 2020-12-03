В Сыктывкаре мужчина убил собутыльника и с сообщником сбросил тело в люк

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В Сыктывкаре жителя Ижемского района подозревают в том, что он убил топором 39-летнего мужчину и сбросил тело в канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, тело с рубленой раной шеи нашли в канализационном люке 2 декабря. За день до этого мужчина выпивал с 29-летним и 28-летним уроженцами Ижемского района. В какой-то момент между ними возник конфликт. 29-летний злоумышленник схватил топор и как минимум трижды ударил мужчину в область шеи. В результате пострадавший скончался.

После этого злоумышленник и его сообщник сбросили тело в люк. В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об укрывательстве особо тяжкого преступления.

Подозреваемых задержали, и они во всем признались. 29-летний отсидел за убийство и недавно вышел, а его сообщник также привлекался к уголовной ответственности. Обоих заключили под стражу.

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