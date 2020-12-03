Воркутинец украл с шахты медный кабель: суд длился больше года

Фото пресс-службы «Воркутауголь»

В Воркуте горнорабочего признали виновным в том, что он пытался украсть с шахты остатки медного электрокабеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в августе прошлого года на шахте «Воркутинская». Рабочий попытался похитить из шахты кабель, спрятав его под свою спецодежду. Однако мужчину задержали сотрудники охраны.

Судебное разбирательство по этому преступлению длилось более года. Это было связано с тем, что обвиняемый не признавал свою вину. Мужчина заявлял, что не собирался красть кабель. Однако суд признал его виновным. Подсудимого приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты. Приговор в законную силу не вступил.

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