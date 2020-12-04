В Эжве 72-летнюю женщину судили за мошенничество с автомобилем

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 72-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Пенсионерка, используя подложный договор купли-продажи, оформила на себя право собственности на не принадлежащий ей автомобиль. Этот же поддельный договор она представила в суд в качестве доказательства по гражданскому делу при попытке собственника оспорить реальность сделки по купле-продаже автомобиля. В результате собственнику автомобиля был причинен значительный материальный ущерб.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Вину в содеянном пенсионерка не признала.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимой и её возраста ей назначил наказание в виде штрафа, – говорится в сообщении.

О том, какую сумму должна заплатить сыктывкарка, не сообщается. Приговор вступил в законную силу.

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