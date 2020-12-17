Под Сыктывкаром столкнулись автобус и КамАЗ: пострадал подросток

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 16 декабря, в Выльгорте столкнулись автобус ПАЗ и КамАЗ, в результате чего пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.00 на улице Каликовой. Автобус №101 ехал в сторону трассы «Вятка». На перекрестке 24-летний водитель не уступил дорогу КамАЗу. Грузовик ехал со стороны Кирова в сторону Сыктывкара и поворачивал налево в сторону улицы Славы.

В результате столкновения 15-летний пассажир автобуса получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Также под вопросом у молодого человека ушибы грудной клетки и бедра. Госпитализация ему не понадобилась.

Водитель автобуса к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 13 раз, из них в течение года - один раз. Стаж управления авто с 2014 года.

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