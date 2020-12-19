Сыктывкарец стал «Мистером Студенчество» в России

Из презентации Сергея Тяпкина на конкурсе.

В этом году Коми на всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество» представляли студентка СГУ им. Питирима Сорокина Мария Сытикова и аспирант этого же вуза Сергей Тяпкин.

По итогам состязаний, часть из которых проходила в очной форме, Сергей Тяпкин получил титул «Мистер студенчество Северо-Западного федерального округа».

Конкурс проводится ежегодно среди студентов высших учебных заведений. В 2020 году в нем участвовали 74 студента из 42 регионов страны.

«Я представлял не самого себя, а республику. Все эти дни я пахал на полную мощность, как только умею. Я рад, что смог принести первую победу нашему региону в столь престижном конкурсе», - сказал Сергей Тяпкин.

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