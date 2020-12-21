«Это абсурд»: экс-глава Коми Гайзер не признает обвинений в махинациях

Слушания по делу Гайзера начались в Сыктывкарском суде 21 декабря 2020 года.

Сегодня, 21 декабря, завершился первый день слушаний по очередному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Сыктывкарский городской суд транслировал их в прямом эфире, сейчас здесь можно посмотреть запись.

Вячеслав Гайзер выглядел бодро и уверенно. Он заявил об абсурдности обвинений, выслушав их. По его словам, он не мог дать незаконное распоряжение на тот момент мэру Сыктывкара Ивана Поздеева выделить руководителю ООО "Деловой Альянс" земельные участки по минимальной цене. Потому что Поздеев не являлся его подчиненным.

Напомним, Вячеслав Гайзер отказался от прекращения этого уголовного дела по истечению срока давности, потому что намерен доказать свою невиновность в суде.

Напомним, как полагает следствие, в январе 2013 года глава региона совершил действия в интересах генерального директора ООО "Деловой Альянс" Александра Ольшевского. Гайзер дал незаконное распоряжение руководителю администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить обществу земельные участки без проведения торгов. Что глава Сыктывкара и сделал.

Шесть земельных участков оцениваются в 11,466 миллиона рублей, а были предоставлены за 2,682 миллиона рублей.

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