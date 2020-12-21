«Комсомолка-Коми» лучше всех умеет писать на коми и о Коми

Фото: "Комсомолка- Коми"

Министерство национальной политики РК подвело итоги конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных отношений «Мы – вместе».

Всего на конкурс поступило 77 работ на коми и русском языках из 10 редакций и 16 авторов по трем номинациям.

В «Ловъя кыв / Живой язык» больше всего голосов получил цикл публикаций, популяризирующих коми язык, в рубрике «Самоучитель. Уроки языкознания» главного редактора глянцевого журнала о Республике Коми «Комсомольская правда – Авиа» Екатерины Чернухи.

В номинации «Многонациональная Победа» победителем признана журналист «Комсомолки» Нина Юшкова за цикл статей о тяжелых годах войны.

В номинации «Укрепление национального согласия» победителем стала заместитель главного редактора журнала «Регион» Полина Романова со статьей «В самом южном селе республики».

«В этом году победителей журналистского конкурса «Мы – вместе» было определить непросто. Качество работ с каждым годом растет. Конкурсной комиссии предстояло выбрать те работы, в которых наиболее полно и разносторонне освещена межэтническая тематика», – сказала заместитель председателя правительства Коми – министр национальной политики региона Галина Габушева.

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