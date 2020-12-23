На отлов безнадзорных животных в Коми пошли в дело всего лишь около 10 миллионов рублей из запланированных в бюджете 36 миллионов. Причина в жестких требованиях к приютам для животных, объясняет региональный Минсельхоз.Чтобы в дальнейшем деньги не пропадали, решено внести изменения в действующий региональный порядок, в частности упростить требования к содержанию животных в приютах.Проект постановления правительства Коми уже готов. Он предусматривает минимальный перечень требований к приютам, часть из которых носит рекомендательный характер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я уже прощалась со своей жизнью»На 16-летнюю ухтинку Вику Зорину напали бездомные собаки (подробности)