Роспотребнадзор РФ утвердил новые требования к работе школ, детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 года. Сегодня изучаем изменения в школах.Время обучения в школах с 1 января 2021 годаЗанятия должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение “нулевых” уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов.Продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена – 20-30 минут. (Можно сделать две больших перемены). Особо подчеркивается, что организация профильного обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению нагрузки.Гаджеты в школах с 1 января 2021 годаУстанавливают требования к применению электронных средств обучения. Например, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука – не менее 39,6 см, для планшета – 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. Мобильные средства связи для обучения использовать нельзя, потому что у них маленький размер экрана, а это влечет за собой напряжение органов зрения и нарушение осанки.Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать 35 минут. Также должны быть предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей – в том числе во время письма, рисования, использования электронных средств.В начальных классах при использовании ноутбука нужно использовать дополнительную клавиатуру. При использовании электронных средств обучения рабочее место должно обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа: громкость – не более 60% от максимальной. Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые запреты для курильщиков в Коми с 1 января (подробности)