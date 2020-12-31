Участковый, обвиняемый в краже около 1 млн рублей, проведет за решеткой в СИЗО еще два месяца, сообщает сыктывкарский городской суд.Напомним, мужчина при исполнении обманным путем украл у местного жителя его долю в квартире. Площадь была оценена в почти один миллион рублей.- Сыктывкарским городским судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении участкового Черных А.Г. Ему предъявлено обвинения по статье «мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Установлено, что обвиняемый обманным путем похитил у гражданина доли в квартире, стоимостью 922 750 рублей.Отмечается, что под стражей участковый будет находится до 11 февраля 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧетверо сыктывкарцев украли у Пенсионного фонда 2,5 миллионаК преступлениям осужденные привлекали пожилых людей (подробности)