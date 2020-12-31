В 2021 году в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.С 1 января вырастут МРОТ составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. Вырастет в следующем году и прожиточный минимум. На душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 рубля, если рождается второй — еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 рубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Определен индекс повышения платы за ЖКХ в КомиЦены вырастут. Но не сильно (подробнее)