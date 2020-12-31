Каким будет 2021 год – морозным или теплым – рассказали синоптики регионального метеоцентра. По их данным, первый день нового года выдастся холодным и почти бесснежным.Так, по республике ожидаются 30-градусные морозы. Температура ночью -25...-30, при прояснении -32...-37, днем -20...-25, на северо-востоке -26...-31°С. А вот жители юго-запада Коми будут мерзнуть не так сильно: столбик термометра ночью покажет -15...-20, днем -10...-15°С.В столице же Коми будет облачно, с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер ЮВ 4-9 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -10...-12°С.Существенно погода на следующий день, второго января, не поменяется. Ожидается небольшой снег и гололед. Температура воздуха также будет колебаться в районе -20...25°С днем и 16...-21°С - ночью. Самая теплая погода будет на юго-западе, морознее всего в Интинском, Воркутинском районах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа берегах Усть-Лыжи в Коми в Новый год прогремит салют в сотню залпов\\"Я лично тысячу положила\\": как Усинский район встречает 2021-ый и столетие региона с помощью жителей деревень и весей (подробности)