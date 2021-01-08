Накануне Рождества, 6 января, жители Емвы в Княжпогостском районе приютили раненого ястреба. Его нашли неподалеку от дома №4 по улице Гущина.Хищника нашли прямо в сугробе, пишут «Княжпогостские вести» со слов местных жителей. Герои истории рассказали, что попытались спасти птицу от местных собак. Женщина усадила окровавленную птицу на ветку, а прохожие решили помочь и стали обзванивать всех, кто в теории мог бы взять ястреба на передержку.В итоге временное пристанище для птицы нашла девушка, которая смогла разместить ястреба в гараже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Хочу показать людям красоту их сердец»: сыктывкарская художница рассказала о жизни одного приюта (подробности)