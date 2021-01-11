По состоянию на утро понедельника, 11 января, в Сыктывкаре добровольно привились от коронавируса 167 человек. Об этом сообщили в поликлинике №3.С 11 января в столице Коми стартовала вакцинация против COVID-19 среди горожан в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее прививочные мероприятия проходили исключительно среди медиков. По состоянию на утро от COVID-19 были привиты 167 человек. Среди них были как медики, так и обычные горожане. В их числе 47 человек, которые завершили курс вакцинации, состоящий из двух прививок.Как передает «Комиинформ», вакцинация продолжается. Всего по февраль 2021 года в Коми будут распределены 53 200 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Коми 11 января 2021: за сутки вновь увеличилось количество смертей от COVID-19А вот количество зараженных идет на спад (подробнее)