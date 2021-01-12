В Сыктывкаре сформировали перечень оплачиваемых общественных работ, на которые могут устроиться 43 человека. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации столицы Коми.В перечень общественных работ вошли 85 пунктов. Серди них есть те, которые не требуют профессиональных навыков, а есть и те, для которых необходимы специальные знания. Так, среди неквалифицированных видов деятельности есть следующие виды работ: выпас скота, вырубка кустарников и подлеска, восстановление зон отдыха, глажка белья, курьерские услуги, мытье окон, различные работы по благоустройству и уборке территорий.Среди работ, требующих специальных знаний определены следующие: воспитание детей в дошкольных учреждениях, охрана объектов, сварочные работы, слесарные и сантехнические работы, ведение бухгалтерского учета, а также использование временных рабочих мест и должностей в связи с отпуском или болезнью работника.Всего по организациям планируется распределить не менее 43 безработных граждан. В список организация вошли СШОР \\"Эжва\\", МУП \\"Жилкомхоз\\", ООО \\"Лузалес\\", Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им.Куратова, Республиканская инфекционная больница и другие.На этих предприятиях будут зарезервированы рабочие места для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. До 10 февраля 2021 года договоры о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработных граждан будут заключены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стал известен размер средней зарплаты в КомиЭксперты рассказали, какая профессия самая прибыльная в республике (подробнее)