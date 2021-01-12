Ученые Коми обнаружили в кратере метеорита новый тип природных алмазов. Его назвали «карит», поскольку появился алмаз неподалеку от реки Кара.Такая находка - один из результатов работы Института геологии Научного центра Коми. Долгое время эксперты изучают Карскую астроблему - ударный кратер на месте падения метеорита в 200 км от Воркуты. Карская астроблема является одной из крупнейших на Земле - 65 км в диаметре. Ей уже более 70 млн лет.Новый вид алмаза ученые обнаружили в 2015-2019 годах во время изучения пород, которые образовались в результате падения метеорита, поясняет «Трибуна». Карит является видом импактного алмаза, то есть того, который образовался в результате высокого давления и температуры. Его основа - древесина.Завлабораторией минералогии алмаза, доктор геолого-минералогических наук Татьяна Шумилова подчеркивает, что алмаз не ювелирная находка, а научная. Изучение карита позволит понять, как образуется вещество в экстремальных условиях, что в будущем даст возможность для новых разработок, в том числе открытий в микроэлектронике. Кроме того, уникальные свойства нового алмаза помогут исследовать астробиологические гипотезы происхождения жизни на Земле, сообщает «Трибуна».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре на берегу реки нашли останки древней рыбы, которой исполнилось 370 млн лет (подробности)