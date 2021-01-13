В Сыктывкаре двоих подростков обвиняют в краже 6 200 рублей из игрового автомата, их будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.Как рассказали в ведомстве, подростки украли капсулы с деньгами из игрового автомата в одном из торгово-развлекательных центров Сыктывкара. Один из сообщников с помощью подручных средств извлекал капсулу с деньгами, а второй в это время караулил, чтобы их противоправные действия не были замечены. За два раза несовершеннолетние сумели похитить 6200 рублей.Было возбуждено уголовное дело о краже. Вину в содеянном фигуранты признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми подростку дали полгода условно за то, что он украл 500 тысяч у дедаМужчина просил строго не наказывать внука (подробнее)