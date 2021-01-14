Согласно перечню, которое утвердило федеральное агентство воздушного транспорта, в 2021 году авиакомпании будут выполнять субсидируемые полеты по 266 маршрутам. Что касается Коми, то в списке остался только один маршрут. Компания «РусЛайн» собирается выполнять рейсы из Нарьян-Мара в Сыктывкар в течение всего года. Софинансировать расходы будет Ненецкий автономный округ в размере 50%.«РусЛайн» в течение первого полугодия 2020 года выполнял полеты из Сыктывкара в Екатеринбург, Калининград, Самару, Архангельск, а в течение почти всего года — в Краснодар. Этих маршрутов в перечне на 2021 год больше нет. На сайта авиакомпании можно найти билеты из Сыктывкара в другие города России, но попасть в них можно будет только с пересадкой в Нарьян-Маре (по такой схеме можно попасть, например, в Киров).Исчезли из перечня субсидируемых полетов на 2021 год и рейсы авиакомпании из Татарстана «ЮВТ Аэро» по маршруту Усинск — Бугульма. Однако на сайте авиакомпании такие рейсы есть. Более того, летная программа предусматривает рейсы из Усинска еще и в Волгоград, Пермь, Санкт-Петербург, Уфу. Уточняется, что это расписание действует по 22-26 марта.В перечне 2021 года заявлен и один маршрут от «Комиавиатранса» — из Архангельска в Калугу. Указывается, что полеты будут выполняться на Ан-24 в течение всего года. Субсидироваться полеты будут за счет Калужской области в размере 61%, сообщает БНК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКомиавиатранс не смог вывезти больного, но миллион за полет потребовалЦентр медицины катастроф платить отказался (подробности)