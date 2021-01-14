В Удорском районе Коми, после проведённого специалистами МЧС освидетельствования безопасности, открылись две автомобильные ледовые переправы через реку Вашка.Первая ледовая переправа грузоподъемностью до 5 тонн обеспечивает автосообщение между селом Чупрово и деревней Коптюга. Вторая же грузоподъемностью в 10 тонн находится между селом Кослан и селом Большая Пучкома.Таким образом, в Удорском районе функционируют 7 автомобильных и 1 пешеходная переправа. Всего в республике открыты 69 переправ, в том числе: автомобильных - 63 и пешеходных - 6.Всего на водоемах региона в зимний период 2020-2021 годов были запланированы к открытию 103 ледовые переправы: 98 автомобильных и 5 пешеходных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛедовая переправа в Алёшино стала крепче и увеличилась грузоподъёмность (подробности)